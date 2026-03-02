Conexión con Zapeando
El 'dardo' de Iñaki López a Dani Mateo: "Desconectar es lo que hago yo cada vez que nos da paso"
El presentador de Más Vale Tarde ha contado a Dani Mateo que no podía escucharle ya que su pinganillo no ha funcionado, algo que, como ha transmitido, era un alivio para él.
Como es habitual, Dani Mateo conecta con Más Vale Tarde para conocer alguno de los temas que se tratarán en el programa de actualidad de laSexta. Cuando ha saludado a Iñaki López y Cristina Pardo, el presentador le ha contado a Mateo que no le funcionaba el pinganillo y que, por ese motivo, no le podía escuchar. "Qué gusto, no sé ni qué dice", apuntaba López.
Finalmente, Iñaki ha recibido un pinganillo para poder hablar con Zapeando. A pesar de ello, ha sido Cristina la encargada de contar a Dani que uno de los temas que van a analizar en Más Vale Tarde es el ataque de Estados Unidos a Irán.
Pardo ha señalado que, entre otras cosas, van a exponer cómo podrían afectar esos ataques a nuestro país ya que pueden provocar una subida en el precio de la gasolina, el gas o la electricidad.
"Si no queréis enteraros de todo esto volvéis a poner Zapeando, que estamos aquí con 'El Desafío', pasándolo fenomenal...", comenta Dani. "Todo el mundo a ver Más Vale Tarde porque la información es poder y es importante", añade.
López indica que no está de acuerdo con su afirmación ya que su programa también ofrece "emoción, aventuras, suspense...". "Lo que nos ha dicho que, si queremos desconectar que nos vayamos a Zapeando", aclara Cristina. "Desconectar es lo que hago yo cada vez que nos da paso", expone Iñaki. "A esta persona le hablo porque me obligan...", concluye Dani.
