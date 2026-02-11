Ahora

VÍDEO | 'Emmanuel Sobon' aclara si en Francia es necesario un rearme demográfico: "Somos los reyes del amor"

Miki Nadal se convierte en el ilustre embajador de Francia en nuestro país para hablar sobre la demografía francesa ya que se ha publicado que se van a enviar cartas a los jóvenes para fomentar la preservación de óvulos y espermatozoides.

Francia va a enviar cartas a todos los jóvenes debido al descenso de la fertilidad en el país. Como cuenta Cristina Pedroche, lo van a hacer para promover "la preservación de óvulos y espermatozoides dentro del plan de 'rearme demográfico'". "Para que luego digan que los niños vienen de París...", señala Virginia Riezu.

Para saber si, realmente, ha bajado tanto la demografía en Francia, Zapeando cuenta con "el ilustre 'embajador francés Emmanuel Sobon'", anuncia Dani Mateo. Lo primero que hace el 'francés' es acercarse a Cristina para presentarse y darle tres besos.

"Quería aclarar la situación", expone el 'embajador', "no es tan dramática como lo pintan". "Los franceses somos los reyes del amor", afirma, "tomamos la Bastilla, quiero decir la azul, la viagra, aquí los españoles sí que tienen un problema y bien gordo".

Emmanuel pregunta qué zapeadores tienen hijos. "Prefiero no responder", dice Pedroche, "yo sí tengo hijos". "¿Cuántos tiene usted?", pregunta Sobon. "Dos", responde Cristina. "¿Quieres otros dos?", pregunta el embajador, "solo diré una cosa: mi baguette, tu croissant y lo que surja". "No, gracias", responde la zapeadora.

