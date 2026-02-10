VÍDEO | Víctor Algra, veterinario, da su opinión sobre la televisión para perros: "A futuro podría ser una herramienta para su bienestar"

Víctor Algra analiza las últimas tendencias para perros, desde las recetas 'foodie' para perros donde "importa más el algoritmo de Instagram' hasta la televisión diseñada para los peludos, a la que da luz verde, pero "con matices".

En una nueva entrega de su 'semáforo', Víctor Algra da luz roja o luz verde a las nuevas tendencias que se pueden ver en las redes sociales para perros o gatos.

La primera de ellas es la de preparar recetas 'foodies' delante de los perros, con los animales vestidos para la ocasión. Aunque asegura que "tiene pintaza", le da una "luz roja" porque lo que en realidad se está haciendo es una elaboración donde los perros "son parte del decorado".

Además, señala que esto es algo "que se hace más por el algoritmo de Instagram que por la necesidad de los perros". "Si fuese de puertas para adentro, ¿esto lo harían? No", afirma rotundo en el vídeo sobre estas líneas.

Por otro lado, está la 'televisión para perros', ya que hay un canal que emite en streaming 24 horas los siete días de la semana contenido diseñado científicamente para perros. En él se muestran colores, sonidos o ritmos que, supuestamente, les relajan o estimulan.

Una iniciativa a la que el veterinario de Zapeando da "luz verde", pero con matices. En este sentido, apunta que los perros ven la tele como "un paisaje de estímulos" donde prestan más atención a imágenes y sonidos de otros animales, sin importar el sexo o la raza.

Aunque a día de hoy asegura que "la evidencia de sus beneficios es muy limitada", a futuro "podría ser una herramienta en intervenciones para el bienestar animal", como por ejemplo en refugios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.