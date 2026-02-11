VÏDEO | Dani Mateo reacciona al reto viral de Frank Illet, aficionado del Manchester United: "No siempre donde hay mata hay patata"

Ayer era la oportunidad de que Frank Illet, un conocido hincha del Manchester United, se cortara el pelo. Sin embargo, su equipo no ganó y le toca seguir esperando a que su equipo encadene 5 victorias seguidas. Lleva así 492 días.

Algunos aficionados están dispuestos a todo por su equipo. Es el caso de Frank Illet, que lleva 492 días sin cortarse el pelo después de prometer que no lo haría hasta que el Manchester United ganara cinco partido seguidos.

Anoche su equipo llevaba cuatro victorias y jugaba contra el antepenúltimo de la Premier League, pero acabó empatando uno, rompiendo su racha y las esperanzas de Frank.

"Me lo imagino volviendo a casa triste, bajo la lluvia, pero sin enterarse de que llueve porque con ese pelazo no necesita paraguas", comenta Cristina Pedroche, que asegura que podría ser el "primo" de Virginia Riezu. "No siempre donde hay mata hay patata", apunta Dani Mateo.

En España lo han llevado aún más lejos. Juan Perdedor, hincha del Getafe, juró hacer lo mismo si su equipo ganaba cinco partidos seguidos. Convertido en una especie de Chewbacca 'azulón', afirma que "así llevo diez años".

