VÍDEO | Dani Mateo, al ver el fiestón de cumpleaños de Ester Expósito: "A última hora apareció Rufián vestido de Stitch"

La actriz celebró una fiesta estilo old Hollywood para celebrar su 26 cumpleaños. Expósito se rodeó de muchos rostros conocidos como Paco León, Georgina Amorós o Aron Piper.

Este fin de semana Ester Expósito ha celebrado su 26 cumpleaños rodeada de numerosos rostros conocidos. Como cuenta Nacho García, lo ha hecho con una fiesta 'Old Hollywood', lo que ha dejado un montón de looks muy elegantes.

"Eligió un 'lookazo' a lo Marilyn Monroe", explica Nacho. Además, como señala el zapeador, después de soplar las velas de la tarta, la actriz disfruto bailando uno de sus géneros favoritos: "la salsa invernal".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, a la actriz no le ha importado el frío y no ha dudado en ponerse a bailar con el actor Paco León mientras, como afirma, está nevando. "Cuidado con bailar así bajo la nieve, para alguien de 26 años puede ser un catarro tonto, pero alguien de la edad de Dani, lo mismo firmar el testamento", señala Isabel Forner.

"Dani, tu ahí en tu pueblo... abrigado", le advierte Quique Peinado al presentador. "Pero ¿para qué voy a salir si no conozco a nadie fuera?", aclara Mateo. Sobre la fiesta de Expósito, el presentador, recordando el vídeo viral de Gabriel Rufián y la actriz bailando, añade que a última hora "apareció Rufián vestido de Stitch, pero a la hora del after".

