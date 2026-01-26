El mensaje de Wyoming ante el auge de la FP privada: "Estos servicios no pueden ser premium"

"En estos momentos, hay muchos chavales que pagan hasta 9.000 euros por su título de FP", afirma Wyoming en este vídeo donde analiza el hecho de que la oferta de plazas de FP privada crezca el doble que la pública.

Wyoming anuncia la versión 'premium' de El Intermedio, donde por 6,99 euros al mes, la audiencia podrá disfrutar de "contenidos exclusivos sin interrupciones, con un 20% más de chistes fáciles y todo en full HD".

El presentador aclara que se trata de una broma y que no habrá "versión mejorada" del programa, ya que "lo creáis o no, esto ya es lo mejor que sabemos hacer".

No ocurre lo mismo con otras cosas, donde sus versiones premium funcionan "casi como un chantaje al consumidor". Sin embargo, lo peor para Wyoming es que esto también está pasando con los servicios públicos.

Es el caso de la educación, donde según el último informe de CCOO la oferta de plazas privadas para estudiar formación profesional crece el doble que las públicas. En estos momentos, apunta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, "hay muchos chavales que pagan hasta 9.000 euros por su título de FP".

En los últimos años, los alumnos de la FP privada han crecido un 69%, debido a que, señala el presentador, "las administraciones públicas no están respondiendo a la creciente demanda de jóvenes interesados y las empresas privadas han visto una oportunidad de negocio".

Ante esto, Wyoming recuerda a las consejerías y al Ministerio de Educación que "estos servicios no pueden ser premium".

