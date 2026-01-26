VÍDEO | La confesión de Daniel Pérez Parada tras rodar 'Padre no hay más que uno, la serie': "He aprendido que quiero ser tío"

El actor visita Zapeando para presentar la nueva serie de Atresplayer, basada en la popular saga familiar dirigida por Santiago Segura. Daniel interpreta a Mateo, un padre que deja su trabajo para cuidar a sus cinco hijos.

La saga familiar más popular del cine español, 'Padre no hay más que uno', se ha convertido en serie. Desde este domingo ya está disponible en Atresplayer Premium. Para conocer más a fondo este proyecto visita Zapeando Daniel Pérez Parada, su protagonista.

El actor señala que la serie no tiene nada que ver con las películas. "Tiene que ver que es una familia con hijos", indica, y adelanta que el formato, además, es diferente ya que simulan que están grabando un documental. "Es un poco 'Modern Family'", indica.

"La gente se va a encontrar caos, situaciones disparatadas y es un tipo de paternidad distinta de la de las pelis", cuenta Daniel, "porque en las películas es un tipo de padre más despegado y en la serie es un padre que peca de lo contrario, es muy pesado".

Pérez Parada, además, se ha sincerado con los zapeadores y, afirma que él, que no tiene hijos en la vida real, todo lo que ha aprendido interpretando a un padre con cinco hijos es que quiere ser tío. "Lo digo como broma... pero no", añade, entre risas.

Daniel interpreta a Mateo, un hombre que decide dejar de lado su carrera para cuidar a sus hijos. "Me parece una premisa que me gusta mucho y creo que es muy acorde a los tiempos", afirma el actor. "Los niños no preguntan por qué pasa eso, lo dan por hecho", añade.

