Ester Expósito protagoniza el vídeo de Igualdad contra la violencia machista del 25N

Ester Expósito protagoniza este vídeo por el Día Mundial contra la Violencia de Género en el que pone el foco en la violencia vicaria.

Este 25 de noviembre, Ester Expósito protagoniza la campaña del Ministerio de Igualdad por el Día contra la Violencia de Género. Este año, la conocida actriz de series como 'Élite' es la cara de esta campaña que pone el foco contra la violencia vicaria.

En el vídeo, que dura aproximadamente seis minutos, la actriz cuenta la impactante historia de cómo un hombre usa el juego de 'la búsqueda del tesoro' para esconder a su hija y hacer daño a su madre. Se trata de la terrible historia de Inés, que conoció a su pareja, Mateo, "en una cita a ciegas a 2015": "Al principio era todo bonito y normal. No supo en qué momento empezó a revisarle el móvil, cuando los celos se volvieron rutina...".

"Lo que sí recuerda es la primera vez que le pegó, esa noche decidió irse con su hija a casa de su madre. Cuando llegó a casa encontró una nota en la nevera, era la letra de Matías, que decía, '¿recuerdas cuando planeábamos el futuro?, si quieres volver a ver a Meli, hazle caso al vídeo", cuenta la actriz, que detalla que el hombre había recogido a su hija en el colegio y se la había llevado sin permiso "pasando el fin de semana en un camping sin cobertura".

Al parecer, según explica Tatiana Arús, Ester Expósito ha desvelado que Matías, hace un tiempo, le mandó un mensaje que, en un primer momento, parecía inofensivo, en el que Matías le pedía grabar un vídeo para una "búsqueda del tesoro" con el objetivo de pedirle matrimonio a su novia. Sin embargo, el objetivo de Matías fue bien distinto: hacer daño a su pareja. "Inés encendió la tablet de su hija, la encendió y ahí estaba yo, sonriéndole", explica la actriz emocionada en el vídeo, donde recuerda qué le decía en el vídeo a Inés sin saber qué estaba pasando en realidad.

"Ojalá quieras pasar el resto de tu vida con él, porque si no Matías se pondrá muy triste y nunca más verás tu tesoro", explicaba en el vídeo Ester Expósito, sin saber, que ese tesoro, era, en realidad, su hija. Puedes ver el vídeo completo a continuación:

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.