Almeida defiende la estrategia del PP sobre Puente: "Quien piense que hacemos oportunismo que pregunte a las víctimas"

La reportera ha podido charlar con el alcalde de Madrid sobre la gestión que está realizando el Gobierno del accidente de Adamuz. El edil madrileño no ha dudado en pedir responsabilidades a Óscar Puente.

Este lunes el Partido Popular ha celebrado un desayuno informativo en el que se ha confirmado que han pasado a la ofensiva contra el Gobierno. Andrea Ropero ha asistido al mismo para conocer las impresiones de los populares una semana después del accidente ferroviario de Adamuz.

José Luis Martínez-Almeida, como señala la reportera, ha sido uno de los primeros en acudir al evento. La reportera pregunta al alcalde de Madrid por unas declaraciones de Miguel Tellado en las que señalaba que la mala gestión del Gobierno había provocado el fallecimiento de 46 personas en el accidente de Adamuz. El regidor madrileño señala que él comparte que "ha habido un accidente grave, que en ese ministerio no ha habido, precisamente, estabilidad política".

Almeida añade, además, "que el actual ministro vive más en 'X' que en el ministerio y que, a lo mejor, esas cosas tienen consecuencias". El alcalde considera que el Gobierno "debe asumir una responsabilidad política" y que, en todo caso, "para quien crea que el PP está haciendo oportunismo, que le pregunten a las víctimas".

Ropero pregunta a Almeida si considera más acertada una gestión "al estilo Mazón o la de Óscar Puente". El edil madrileño señala que son "dos cuestiones distintas". Almeida expone que a Mazón se le achaca "la gestión en sí y después, y nosotros planteamos en el accidente ferroviario es que la cuestión es antes de que se produjera el accidente y si se pudo haber evitado". "Creo que es lícito y legítimo preguntarnos si, desde que Pedro Sánchez, con esos ministros que ha tenido, hasta que se produjo este accidente, han tenido o no influencia", concluye.

