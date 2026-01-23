Alberto Rey, experto en cine, habla sobre Sirat, candidata a dos categorías de los Oscar: "La nominación más bonita y conseguible es la del sonido"

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, celebra las dos nominaciones que ha conseguido Sirat, la película de Oliver Laxe: mejor película extranjera y sonido. En el vídeo podemos ver su análisis al completo, así como los comentarios (y chistes) de nuestros zapeadores.

Como cada viernes, nuestro experto en cine, Alberto Rey visita el plató de Zapeando para comentarnos los últimos estrenos de la semana. Este viernes, se estrena en salas Hamlet, una de las películas nominadas en los Premios Oscar 2026.

Y es que justo este jueves, se conocían las nominaciones a los Oscar ('Sinners' ('Los pecadores'), la película del director Ryan Coogler, se alzó como la gran nominada, acumulando 16 candidaturas) y España se llevó una doble alegría: Sirat, la película de Oliver Laxe, ha conseguido dos nominaciones: mejor película extranjera y sonido.

El propio Rey estuvo con el propio Laxe ("me sorprende que estéis hoy aquí, porque pensaba que la conversación aún estaba encendida. ¿Cómo le gusta hablar?", bromeaba Dani Mateo) y afirma que no es que se esperara más de una nominación, pero es verdad que la película sonaba en las elecciones de antes de las nominaciones, incluso también a mejor película: "Como hay diez candidaturas, se planteaba que pudiera entrar en mejor película y en mejor música original".

Pero, sin duda, según Rey, "la verdad, es que la nominación que parece más bonita y más conseguible (porque votan los profesionales del ramo) es la de sonido": "Así que vamos a decir los nombres de las nominadas a este Oscar: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas. Un aplauso para ellas".

Y es que, como apunta Quique Peinado, "el sonido de la peli es una pasada. Se sienten las vibraciones de los bafles". "Es parecido a 'La zona de interés' que el que el sonido es un actor más de la película", apunta por su parte Dani Mateo. En el vídeo podemos ver al completo todo lo que han opinado los colaboradores de nuestra Sirat.

