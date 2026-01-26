Boticaria García desvela qué trucos para dormir funcionan mejor: del barajado cognitivo al zumo de cereza

Frente a las dificultades para dormir bien por el invierno, Boticaria García analiza en este vídeo algunos trucos contra el insomnio que se han convertido en virales, entre ellos el movimiento de ojos o pensar en imágenes inconexas.

Con la llegada del invierno y la falta de luz, a veces surgen ciertos trastornos, como el insomnio invernal o el trastorno afectivo estacional, relacionados en gran parte por la falta de luz.

En el vídeo sobre estas líneas, la experta repasa algunos trucos para conciliar el sueño que funcionan con mayor o menor efectividad.

En lo que respecta al cognitive shuffle, o barajado cognitivo, Boticaria explica que consiste en pensar en imágenes neutras, inconexas, sin crear una historia. Por ejemplo, en vez de contar ovejas, podríamos pensar en una manzana, una escalera, un elefante o una nube.

Boticaria señala que este método "no es ninguna tontería", ya que el barajado cognitivo es imitar "el patrón mental previo al sueño" y "nos ayuda porque saca de la rumiación". "No te duermes o mágicamente, pero desactiva la alerta mental, que es lo que mantiene despierta a mucha gente", añade.

Existe otro truco para evitar el insomnio, el llamado 'alfa british sleep', basado en que si mueves los ojos de lado a lado, caes frito. En este caso Boticaria afirma que "no hay evidencia sólida de que vaya inducir el sueño", si bien "mover los ojos puede relajar a algunas personas". "Es un poco como respirar profundo, que también puede ir bien, pero lo que no hace es activar los mecanismos del sueño", apunta.

Otra técnica vista en redes es la de tomar zumo de cereza para dormir. Un método "caro", pero que tiene "parte de verdad", pues las cerezas, sobre todo las ácidas, tienen pequeñas cantidades de melatonina y compuestos que son antiinflamatorios. De este modo, indica que hay estudios "modestos" que hablan de "mejoras pequeñas en el sueño", si bien "no es un somnífero".

