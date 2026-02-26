VÍDEO | Dani Mateo descubre un término que podría usarse "para la gente que se opera el culo"

Una señora denunciaba que un hombre aparcaba su motocicleta frente a su tienda y esto le impedía acceder a la misma. Pero, al explicarse, no es capaz de decir la palabra 'obstaculizar'.

Una señora de Barranquilla, en Colombia, quiso denunciar a un hombre en televisión. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la mujer le cuenta al reportero que el señor aparca su moto frente a su tienda.

La mujer señala al señor que está sentado a la sombra en la acera. "Vengo todas las mañanas y está 'extraculizándome' el paso", se intenta explicar. Intenta volver a pronunciar 'obstaculizándome', pero, de nuevo no consigue hacerlo de manera correcta.

"Obstaculizando", le dice el reportero. "¡Señor! Yo quiero que quite la moto de la mitad", dice, muy enfadada, "es lo que me importa a mí". "Pobre, ella tratando de contar su problema con la moto y periodista está 'extraculizándole' la explicación", comenta Iñaki Urrutia.

"Oye, es bonito el término 'extraculizar'", comenta Dani Mateo, "me gusta mucho". Y añade: "Podríamos usarlo para la gente que se opera el culo también y se pone uno a lo Kardashian, es 'extraculizarse'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.