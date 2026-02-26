Víctor Algra comparte las historias de varios animales que han adoptado a crías que no son suyas, en vídeo

El veterinario cuenta la historia de una tortuga macho que adoptó a una cría de hipopótamo o la de una cría de mono y otra de jabalí del zoo de Kioto que se convirtieron en inseparables.

Durante los últimos se ha hecho viral la historia de Punch, un monito que fue rechazado por su madre. Pero, como señala Dani Mateo, hay animales que deciden adoptar a crías que no son suyas. Víctor Algra comparte, primero, la historia de la gorila Fredrika.

El veterinario cuenta que es una gorila de 51 años que ha sido madre de 12 hijos, abuela, bisabuela y, además, madre adoptiva de crías rechazadas. La gorila, "sin ser madre, puede amamantar a estas crías que no son suyas". "Esta capacidad de amamantar nunca la habían visto los cuidadores en una hembra tan mayor", señala Algra.

Este fenómeno de madres sustitutas también se puede dar entre especies animales diferentes. Por ejemplo, en el zoo de Kioto juntaron a una cría de mono con una cría de jabalí. El jabalí "se convirtió, con el tiempo, en una especie de madre adoptiva para el mono", comenta Iñaki Urrutia.

Cristina Pedroche comparte una historia "todavía más alucinante": una tortuga que adoptó a una cría de hipopótamo. Algra explica que todo comenzó después del tsunami de 2004, cuando encontraron en la desembocadura de un río de Kenia a una cría de hipopótamo.

"Lo llevaron a un santuario de animales y, desde el primer momento, se encariñó con la tortuga macho que había ahí", indica. Los animales dormían juntos, comían e, incluso, el hipopótamo lamía la cara de la tortuga. Esto se extendió hasta que el hipopótamo creció y tuvieron que separarles por seguridad de la tortuga.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.