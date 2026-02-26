VÍDEO | María José Gómez y Verdú, tajante sobre los saludos con besos al aire: "Si vas a dar dos besos dalos bien o si no, no los das"

María José Gómez y Verdú comparte algunos consejos para los Premios Goya. En este vídeo, explica cómo deberían ser los saludos y en qué momento la mejor opción es el apretón de manos o los dos besos.

Este fin de semana se celebra la 40 edición de los Premios Goya y, para evitar que algún actor, director o guionista se salte las normas que rigen este tipo de eventos, María José Gómez y Verdú ofrece en Zapeando algunos consejos de cómo comportarse.

En lo que respecta a los saludos, la experta en protocolo explica que si en algún momento te acercas a saludar a un conocido que está con otra persona, esa persona que tenéis en común te la tiene que presentar.

Pero a la hora de saludarse, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Es mejor el apretón de manos o los dos besos? María José explica que lo mejor si no conocemos a esa persona o la hemos visto dos veces es "darle la mano".

Capítulo a parte merece la cuestión de los besos al aire para no estropearse el maquillaje: "No lo entiendo. Si vas a dar dos besos dalos bien o si no, no los das", afirma tajante.

En el caso de esas situaciones en las que la persona que nos saluda se adelanta para darnos dos besos, María José señala que el protocolo dice que "si es una señora, se lo tienes que devolver".

