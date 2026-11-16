VÍDEO | Camilo desvela cómo ha afectado la paternidad a su nuevo disco: "Me ha permitido lograr más con menos tiempo"

Camilo habla en Zapeando sobre su nuevo disco, 'Para cuando sean mayores', que dedica a sus hijas de dos y cuatro años. Un nuevo rol, el de ser padre, que afirma que le ha permitido dar forma al "álbum que a mi más me gusta".

Camilo visita Zapeando para hablar de su nuevo disco, 'Para cuando sean mayores', tras el que llegará una gira por España el próximo verano.

El cantante dedica este disco a sus hijas y reflexiona en el programa sobre los hijos y las personas que los convierten en su único objetivo de vida, algo que considera "tóxico" y en lo que intenta no caer, aunque reconoce que "hay una tentación".

Camilo explica que es "muy difícil" que la identidad no cambie tras ser padre. También creativamente, ya que explica que cuando se puso a escribir sus nuevas canciones le resultaba imposible hacerlo sin tener en cuenta este "nuevo rol vital".

El artista confiesa que una de las cosas que más le asustaban de ser padre era que sus hijos no le dejaran tener tiempo para desarrollar su creatividad: "Yo quiero ser al menos ser el centro de mi mundo", explica Camilo, que sin embargo cuenta que cuando nacieron sus hijas "se transforma el calendario".

En su caso, tiene su estudio en Miami, donde pasa el día entero componiendo. Ahora con sus hijas, asegura que "tengo cuatro horas, o cinco, o dos un día". Sin embargo, afirma que gracias a esa organización "me ha permitido lograr mucho más con menos tiempo" y dar forma a lo que considera "el álbum que a mí más me gusta, del que más orgulloso me siento y las letras que más me han gustado de las que he escrito".

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