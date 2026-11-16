El CNI afirma que "no hay evidencias" de una acción "instigada, planeada o coordinada" por Marruecos en la entrada masiva a Ceuta

Los detalles El informe habla de "vulnerabilidades internas" de Marruecos y de una "gestión reactiva" de las fuerzas de seguridad a la crisis migratoria de finales de julio.

Un informe del CNI enviado a la jueza que investiga la entrada masiva en Ceuta a finales de julio señala que tanto esa crisis migratoria como la de 2024 reflejan "vulnerabilidades internas" en el Reino de Marruecos y "una gestión reactiva de las fuerzas de seguridad".

En el informe, al que ha tenido acceso laSexta, el CNI concluye que "no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio de 2026 fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes".

Además, el informe detalla que no ha podido identificar a los dinamizadores que aparecen en los informes del CENIF tras compararlos, mediante software de reconocimiento facial, con la información disponible en las bases de datos propias del CNI. "El resultado de la búsqueda no ha producido ninguna coincidencia que identificara positivamente a dichas personas como individuos cuyos datos biométricos estuvieran almacenados en las citadas bases de datos del CNI", explica.

Según el CNI, "hasta donde se sabe en estos momentos, la movilización fue el producto de un llamamiento en redes sociales en el que no puede reconocerse la existencia de un único dinamizador, ni la vinculación de los que fueron detectados con el aparato del estado marroquí". Y añaden que "la convocatoria alcanza un nivel de viralidad extraordinario no solo entre aquellos marroquíes que tenían previamente la voluntad de emigrar a España, sino también entre buena parte de la población marroquí que reside habitualmente o se encontraba en aquel momento en las proximidades de Ceuta".

El CNI también señala que "no se han determinado vínculos entre los individuos señalados en el informe del CENIF" y "tampoco se ha identificado una relación de cooperación entre los anteriores individuos y los dinamizadores digitales". Añade que "no se ha establecido que existiera una acción concertada por parte de organismos estatales marroquíes que permita hablar de una integración de los dinamizadores en estructuras superiores para la ejecución de una acción deliberada en perjuicio de los intereses españoles".

Detallan que "mientras que el evento de 2021 fue un instrumento de la política exterior marroquí, buscando ejercer una presión sobre España, los sucesos de 2024 y 2026 reflejan vulnerabilidades internas y una gestión reactiva de las fuerzas de seguridad".

El CNI identifica, no obstante, dos constantes: "la juventud de los migrantes y el protagonismo de los ciudadanos marroquíes".

En los tres casos destaca que "subyacen carencias económicas que sitúan a los candidatos en una posición de vulnerabilidad, haciéndolos fácilmente manipulables para la movilización".

Asimismo, se confirma un aprovechamiento recurrente de las fechas festivas (Fiesta del Fin del Ayuno, Nacimiento del Profeta y Fiesta del Trono) para realizar las convocatorias. "Los vacíos de seguridad son utilizados para intentar llevar a cabo entradas masivas. Igualmente, el activismo en redes sociales constituye un elemento movilizador de la sociedad marroquí y, en concreto, de aquellos individuos con un proyecto migratorio", señala.

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