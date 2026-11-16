Víctor Pérez Guzmán, sobre la huelga educativa en Madrid: "Si hay algún tipo de intención política por parte de Ayuso, es cuanto menos torpe"

El director de Ateneo del Dato cuestiona la estrategia del Gobierno madrileño ante las protestas de los docentes y advierte de que la gestión del conflicto podría tener consecuencias políticas para el Partido Popular.

Víctor Pérez-Guzmán, director en Ateneo del Dato, analiza en Al Rojo Vivo la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la huelga educativa y cuestiona la estrategia de Isabel Díaz Ayuso. El periodista considera que, si existe una intención política detrás de la postura de la presidenta madrileña, la estrategia podría acabar volviéndose en su contra: "Si hay algún tipo de intención política por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es cuanto menos torpe".

Pérez Guzmán pone el foco en el desarrollo de las protestas y en el papel que puede desempeñar la violencia en este tipo de movilizaciones. A su juicio, "si unas protestas acaban teniendo un componente violento en según qué contextos puede favorecer a la extrema derecha". Sin embargo, considera que las reivindicaciones de los docentes, centradas en conseguir unas condiciones salariales más dignas, tienen una capacidad de movilización especialmente vinculada a la izquierda: "Ver a los profesores y a los docentes, en este caso reclamar por unos salarios más dignos, en todo caso, a quien moviliza es a la izquierda".

Por último, el director de Ateneo del Dato se refiere al posicionamiento de Ayuso dentro del Partido Popular y apunta a las posibles discrepancias con la dirección nacional por la forma de afrontar el conflicto educativo. "Ayuso es un verso libre dentro del Partido Popular", señala, antes de añadir que no cree que "en Génova estén especialmente contentos con cómo están gestionando la huelga de profesores".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.