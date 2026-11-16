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'la bola negra'

La actriz estadounidense Glenn Close se arranca con el español y agradece a los Javis al recibir el Oscar honorífico

"Muchas gracias por incluirme en una película tan brillante", ha dicho la actriz, que interpretó en 'La bola negra' a una historiadora hispanista experta en la obra de Federico García Lorca.

Glenn Close

La actriz estadounidense Glenn Close ha querido acordarse de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, durante su discurso de agradecimiento tras recibir el Oscar honorífico por toda su trayectoria en Hollywood. La intérprete ha dedicado unas palabras a los cineastas españoles por haber contado con ella para formar parte de 'La bola negra', su último proyecto cinematográfico.

"Gracias por incluirme en una película tan brillante", ha dicho Close, dirigiéndose a ambos directores, que se encontraban entre el público. Unas palabras con las que la actriz ha querido agradecerles la oportunidad de participar en la película y ha tenido un recuerdo especial para los responsables del proyecto.

Los Javis escribieron específicamente para ella el personaje de Isabell Durand, una historiadora hispanista experta en la obra de Federico García Lorca. "Me han abierto un mundo nuevo y emocionante", ha dicho.

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