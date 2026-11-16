Noches a la intemperie en El Hierro: llegan más de 12.100 migrantes desde el 1 de noviembre

Los detalles Son muchas las personas que han tenido que pasar la noche en la isla al raso, con el único cobijo de las mantas proporcionadas por la Cruz Roja. Las mujeres y los bebés sí han podido dormir en unos módulos, pero tienen capacidad para 250 personas, por lo que solo ha dado para la mitad.

Canarias, y en particular El Hierro, enfrenta una crisis migratoria sin precedentes con la llegada de más de 12.100 personas desde el 1 de noviembre. Solo este fin de semana, más de 2.500 migrantes arribaron a El Hierro, saturando los servicios de acogida. Los cayucos siguen llegando, como uno que transportó a 134 personas, incluidas mujeres y menores. Las instalaciones portuarias están colapsadas y muchos migrantes han pasado la noche al aire libre. Cruz Roja está desbordada, aumentando personal y solicitando voluntarios. Este fin de semana, casi 3.000 personas llegaron en 21 embarcaciones, un cuarto de la población de la isla.

Canarias, y concretamente El Hierro, está en medio de una crisis migratoria sin precedentes. Estos son los datos. Porque desde el pasado 1 de noviembre han llegado a sus costas más de 12.100 personas. Es nuestra cifra del día y, para hacernos una idea de la emergencia, solo en este fin de semana y solo a la isla de El Hierro, han llegado más de 2.500. Este lunes, la imagen se ha repetido. En el primer cayuco de la jornada iban 134 personas.

Los servicios de acogida de las islas están saturados y, como hemos dicho, la llegada continua de personas migrantes no ha cesado. Siguen arribando cayucos a las playas de El Hierro, como el que ha traído a 134 personas migrantes, entre ellas siete mujeres y dos menores. Se trata de la primera embarcación que se ha aproximado este lunes a las costas de la isla.

Así, han sido solo 15 horas de tregua para unas instalaciones portuarias colapsadas. Y, con ello, son muchas las personas que han tenido que pasar su primera noche en la isla al raso, con el único cobijo de las mantas proporcionadas por la Cruz Roja.

Las mujeres y los bebés han podido dormir en unos módulos, con capacidad para 250 personas. Por lo que solo ha dado para la mitad de todos ellos. "Está lleno dentro y está lleno fuera. Están esperando para salir, pero no saben dónde los van a llevar", nos cuentan.

Cruz Roja asegura que están desbordados. Han tenido que aumentar el número de trabajadores y hasta pedir voluntarios de manera urgente. Han hecho turnos para atenderles durante las 24 horas.

Cifras históricas en un fin de semana

Las llegadas de este fin de semana han sido históricas: casi 3.000 personas han alcanzado desde el viernes la isla del Hierro en 21 embarcaciones. Un cuarto de la población total de esta isla. Una de las claves, según CEAR, es que los traslados se hagan lo más rápido posible, tanto al resto de Canarias como a la península.

"Entendemos el hartazgo de gente de Hierro que no para de dejar de ver a gente llegando, pero para eso hay que hacer rápidos los traslados, para no crear discursos polarizados como en Ceuta", advierten.

Muchas de estas embarcaciones, según Cruz Roja, aprovechan el estado del mar en esta época, del año, ya que está a punto de empeorar. Aunque el número también puede haber aumentado por la situación política de muchos de sus países de origen.

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