VÍDEO | El cardiólogo José Abellán da las claves para reducir el riesgo de infarto en un 20%

José Abellán explica en Zapeando que "si el reloj marca que está por debajo de 40 o por encima de 90 o 100 pulsaciones en reposo, no nos gusta".

Cada vez más personas se suman a la moda de medir sus constantes vitales con dispositivos digitales y registran el número de pulsaciones con un reloj, una pulsera o un anillo inteligente.

Sin embargo, muchos no saben identificar si los datos son una buena o una mala señal en materia de salud. El cardiólogo José Abellán explica que "si el reloj marca que está por debajo de 40 o por encima de 90 o 100 pulsaciones en reposo, no nos gusta".

No obstante, la salud cardiaca es algo que se puede mejorar a través de la rutina, y sobre todo, a través de la actividad física: "Hay estudios superinteresantes que nos dicen que lo que más beneficia es el ejercicio".

"Para disminuir un 20% el riesgo de sufrir un infarto tienes que dormir 66 minutos, pero solo necesitas 14 minutos de ejercicio", concluye el cardiólogo José Abellán, destacando que hacer deporte es incluso más importante que una buena alimentación o un buen descanso.

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