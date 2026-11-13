VÍDEO | Alberto Rey alucina con 'Wild Horse Nine', una de las películas del año: "John Malkovich huele a Óscar. Es un peliculón tremendo"

Alberto Rey analiza uno de los estrenos más importantes de la semana, 'Wild Horse Nine', una de las llamadas películas del año que le ha entusiasmado: "No es en absoluto aburrida ni tramposa, y eso que da un par de volteretas de guion muy arriesgadas".

Hoy es viernes de estrenos y Alberto Rey analiza algunas de las películas más destacadas que llegan a nuestra cartelera. Entre ellas encontramos 'Wild Horse Nine', la cinta protagonizada por John Malkovich que nos sitúa poco antes del golpe de Estado en Chile.

Allí, dos agentes de la CIA son trasladados desde Santiago a la isla de Pascua, donde se enfrentarán a su pasado y su presente. Según dicen es una de las películas del año y Alberto coincide.

El crítico señala que los guiones de Martin McDonagh, director y guionista de la película, "están rimados por completo, todos los elementos aportan, fluyen como máquinas perfectas y no intentan ser naturalistas para disimular que no tienen ideas. Aquí hay muchísimas ideas, buenísimas".

Alberto también destaca la interpretación de Malkovich, que "ya huele a Óscar", lo que sería el primero para el mítico actor. Además, indica, la película "no es en absoluto aburrida ni tramposa, y eso que da un par de volteretas de guion muy arriesgadas".

Por si no había convencido a los zapeadores llegados a este punto, Alberto termina de entusiasmarles al afirmar que "es un peliculón tremendo y dura menos de dos horas".

Su conclusión, cuatro 'albertitos' y medio porque "el último tramo da una voltereta de guion y de verdad que vibras".

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