La consejera Zarzalejo tacha de "agresivos" a los profesores en huelga y se niega a negociar: "Vamos a interponer denuncia por la situación de acoso"

Los detalles Alrededor de 200 docentes han impedido que la consejera acudiera a un acto este lunes en Madrid llenando el salón de actos en el que se iba a celebrar el evento.

La Comunidad de Madrid no solo no tiene intención de negociar con los profesores madrileños que llevan más de un mes de huelga, sino que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado que denunciarán a los manifestantes "agresivos".

Esta decisión llega después de que alrededor de 200 docentes se hayan manifestado este lunes en el lugar donde la consejera iba a realizar un acto. Allí, sus protestas, que han incluido entrar en el salón de actos donde se iba a celebrar el evento, ha llevado a que Zarzalejo decidiera no acudir tras la recomendación de la Policía Nacional porque no podía garantizar el evento.

Y, en respuesta a este último acontecimiento e ignorando las reivindicaciones de los docentes en huelga, Zarzalejo ha convocado una rueda de prensa en la que ha cargado contra los manifestantes: "Una parte de este grupo de activistas ha entrado por la fuerza en el recinto, han levantado la reja de entrada, han forzado las puertas correderas y han empujado a los servicios de seguridad y a los trabajadores del centro".

"La UIP se ha personado y nos ha comunicado que no se podía garantizar la seguridad. El resultado de su intervención ha sido la filiación de 40 personas y la apertura de diligencias policiales por la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Siguiendo sus recomendaciones, una vez más me he visto obligada a suspender mi intervención en dicho acto. Estos altercados son los últimos de los muchos que se están sucediendo en las últimas semanas, cada vez con mayor violencia y agresividad, que no solo impiden que el Gobierno regional realice con normalidad sus funciones, sino que también perjudica gravemente la actividad de terceros", ha añadido.

Según Zarzalejo, son "concentraciones no autorizadas protagonizadas siempre por grupos de activistas que presuntamente obedecen consignas del propio comité de huelga y que tienen como objetivo perseguir la agenda de la presidenta y de esta consejera" y por ello ha anunciado que interpondrá una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Plaza de Castilla: "Por los hechos acontecidos, insisto, reiterados y habituales en cada uno de nuestros actos públicos y a la vista de la situación de acoso que estoy sufriendo".

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