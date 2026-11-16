Ahora

Escándalo en Nvidia

Jensen Huang se plantea ahora regresar a Nvidia con el apoyo de líderes de Silicon Valley

Los detalles Un aliado de Huang asegura al diario 'Financial Times' que los mandamases de Silicon Valley están organizando un "grupo de estrategia" para impulsar el retorno del exdirector ejecutivo de Nvidia, con la intención de recabar también el apoyo de la Casa Blanca.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa en la puerta de entrada tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa en la puerta de entrada tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, JapónReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Jensen Huang está considerando regresar como director ejecutivo de Nvidia y ha discutido esta posibilidad con personas de su confianza, según informó el domingo el diario 'Financial Times', citando fuentes cercanas al asunto.

Un aliado de Huang declaró al citado medio que están organizando un "grupo de estrategia" —compuesto por ejecutivos de Silicon Valley— para impulsar el retorno del exdirector ejecutivo de Nvidia, con la intención de recabar también el apoyo de la Casa Blanca.

"Todos los actores relevantes del sector tecnológico, fuera de los laboratorios de vanguardia, aprecian a Jensen", señaló esta fuente, añadiendo que dichas gestiones cuentan con el respaldo del propio Huang.

La noticia llega pocos días después de que el Financial Times informara que el consejo de administración de Nvidia había contactado a Rene Haas, director ejecutivo del fabricante británico de chips Arm Holdings, en el marco de la búsqueda de un posible sucesor para Jensen Huang.

Huang dimitió el jueves tras revelarse que mantuvo relaciones extramatrimoniales —una de ellas con una presunta espía china—, lo que ha suscitado dudas sobre la exportación a China de los avanzados chips de inteligencia artificial de la compañía. El escándalo ha sumido al fabricante de chips en una crisis y ha provocado una gran conmoción en el sector de la inteligencia artificial, un ámbito que el propio Huang ayudó a financiar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Los dos ven al otro como "el pasado": Feijóo y Sánchez encuentran su mínimo denominador común en una campaña de alta tensión
  2. Récord histórico de rescates en Canarias: cerca de 1.500 migrantes fueron asistidos en apenas 24 horas
  3. Trump culpa a Biden del caos aéreo sufrido por Estados Unidos: "Un desastre, todo lo que tocaron fue a peor"
  4. Yolanda Díaz retira su candidatura a la presidencia de la OIT: "Mi obligación es dar un paso a un lado y preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido"
  5. Juicio contra el Servicio Murciano de Salud por la atención a una mujer que quiso abortar: "Me sentí como una delincuente"
  6. ¿Cómo ha cambiado la percepción internacional de España?: del "perfil alto" de Sánchez al poco "carisma" de Feijóo