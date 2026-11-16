Jensen Huang se plantea ahora regresar a Nvidia con el apoyo de líderes de Silicon Valley

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa en la puerta de entrada tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón

Los detalles Un aliado de Huang asegura al diario 'Financial Times' que los mandamases de Silicon Valley están organizando un "grupo de estrategia" para impulsar el retorno del exdirector ejecutivo de Nvidia, con la intención de recabar también el apoyo de la Casa Blanca.

Jensen Huang está considerando regresar como director ejecutivo de Nvidia y ha discutido esta posibilidad con personas de confianza, según el 'Financial Times'. Un aliado de Huang indicó que están organizando un "grupo de estrategia" con ejecutivos de Silicon Valley para apoyar su retorno y buscar el respaldo de la Casa Blanca. La noticia surge después de que el consejo de administración de Nvidia contactara a Rene Haas como posible sucesor de Huang. Huang dimitió tras revelarse sus relaciones extramatrimoniales, incluyendo una con una presunta espía china, lo que ha generado preocupación sobre la exportación de chips avanzados a China y ha causado una crisis en la compañía.

Jensen Huang está considerando regresar como director ejecutivo de Nvidia y ha discutido esta posibilidad con personas de su confianza, según informó el domingo el diario 'Financial Times', citando fuentes cercanas al asunto.

Un aliado de Huang declaró al citado medio que están organizando un "grupo de estrategia" —compuesto por ejecutivos de Silicon Valley— para impulsar el retorno del exdirector ejecutivo de Nvidia, con la intención de recabar también el apoyo de la Casa Blanca.

"Todos los actores relevantes del sector tecnológico, fuera de los laboratorios de vanguardia, aprecian a Jensen", señaló esta fuente, añadiendo que dichas gestiones cuentan con el respaldo del propio Huang.

La noticia llega pocos días después de que el Financial Times informara que el consejo de administración de Nvidia había contactado a Rene Haas, director ejecutivo del fabricante británico de chips Arm Holdings, en el marco de la búsqueda de un posible sucesor para Jensen Huang.

Huang dimitió el jueves tras revelarse que mantuvo relaciones extramatrimoniales —una de ellas con una presunta espía china—, lo que ha suscitado dudas sobre la exportación a China de los avanzados chips de inteligencia artificial de la compañía. El escándalo ha sumido al fabricante de chips en una crisis y ha provocado una gran conmoción en el sector de la inteligencia artificial, un ámbito que el propio Huang ayudó a financiar.

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