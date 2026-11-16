Ruben le presta los zapatos a Dani Mateo para que pudiera recoger la Antena de Plata

El colaborador tuvo que recurrir a los zapatos de su compañero al olvidarse los suyos, dejando una anécdota que contar sobre la ceremonia de premios.

El humorista Dani Mateo ha recogido la Antena de Plata con un complemento inesperado: los zapatos de Rubén. El colaborador de televisión ha tenido que recurrir al calzado de su compañero para subir al escenario y recoger el galardón, en un momento que ha dejado una de las anécdotas de la ceremonia.

El presentador de Zapeando, con una talla 43 de zapatos, llegó sin zapatos a la ceremonia, calzando unas zapatillas color fucsia. Llegó a preguntar en el hotel más cercanos, sin encontrar a nadie que le pudiera dejar un calzado de su talla y adecuado para el momento. "Le pregunté a las chicas de recepción si tenían algún compañero con un 43 de pie", ha relatado entre risas.

Finalmente, Rubén acudió al rescate y le dejó los suyos para que pudiera recoger el premio como correspondía. Un gesto que permitió a Dani Mateo salir del apuro. "Un aplauso para la gente", ha pedido el presentador.

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