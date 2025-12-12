El secreto de Leonardo DiCaprio para seguir siendo una estrella: "Aparecer en los medios solo cuando tienes algo que decir"

El actor ha sido elegido artista del año por la revista Time y es en esta publicación donde ha confesado su secreto. En el vídeo, el experto en cine Alberto Rey nos cuenta algunas curiosidades sobre el protagonista de la actual 'Una batalla tras otra'.

El actor Leonardo DiCaprio (Los Ángeles, 1974) ha sido elegido artista del año por la revista 'Time' y es precisamente a este medio donde ha confesado cuál es realmente el secreto de su éxito: aparecer en público cuando tienes algo que decir o enseñar.

"Es muy interesante esta reflexión que hace para seguir siendo una estrella 30 años después de acceder a su estatus. Menos es más. Exposición pública, la justa", asegura el periodista y experto en cine Alberto Rey, que, como cada viernes en Zapeando, analiza los estrenos del día, así como todo lo relacionado con el séptimo arte.

Desde que ganó el Oscar hace 10 años por el 'El Renacido', solo ha hecho cuatro películas, pero "hace tan pocas porque elige lo mejor, porque puede: Tarantino, Scorsese y Paul Thomas Anderson. Por eso cada una de sus películas es un acontecimiento mundial", destaca Rey. Puedes darle al play del vídeo para conocer más curiosidades.

