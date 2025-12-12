Ahora
El duro enfrentamiento de María Patiño con Kiko Matamoros: "¿Me llamas tú a mí machista con tus antecedentes?"

"El único desequilibrado eres tú, yo no estoy desequilibrada", afirma rotunda María Patiño a Kiko Matamoros, al que critica que a veces su bromas le "cargan": "Con Carlota Corredera no tienes cojones".

María Patiño y Kiko Matamoros han protagonizado un tenso enfrentamiento en el plató del programa 'No somos nadie'. "Tus bromas a veces me cargan porque después con Carlota Corredera no tienes cojones", afirma María Patiño, que destaca que se lo dice "así de claro".

"El único desequilibrado eres tú, yo no estoy desequilibrada", asegura la presentadora del programa al conocido colaborador, al que insiste: "Te cagaste en las bragas". Además, después de que Matamoros la llamara machista, Patiño estalla: "¿Machista me lo vas a decir tú?, ¿me lo dices tú con tus antecedentes machistas?".

