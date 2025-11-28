Iñaki López, al saber que han dado un preservativo a Ábalos al llegar a la cárcel: "Para un hombre con su furor..."

Este jueves ingresaban en prisión el exministro socialista y su exasesor, Koldo García. Ambos, entre otras cosas, recibieron utiles de aseo y un preservativo, un dato que ha llamado la atención del presentador de Más Vale Tarde.

Como cada tarde, Dani Mateo conecta con Más Vale Tarde para conocer alguno de los temas que trataran en el programa de laSexta. Iñaki López y Cristina Pardo 'reciben' al presentador y le cuenta que, entre otras cosas, van a hablar sobre la primera noche en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

"Son unos modernos Walter Matthau y Jack Lemmon, compartiendo celda y hasta menú", señala Iñaki. El presentador de Más Vale Tarde explica que su primera cena estuvo compuesta por arroz blanco, una porción de queso y un poco de embutido. "Me parece todo un detalla al 'clan de la chistorra'", apunta.

Cristina señala que en la primera noche compartieron celda, "pero vamos a ver qué es lo que ocurre una vez les trasladen a su módulo". Pardo añade que siguen "con la tirada de manta". Ábalos ha hablado en una entrevista "sobre el papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa durante la pandemía y acusa a Pedro Sánchez de haberle dado un chivatazo sobre una investigación judicial", indica la presentadora.

"Apuntar, apuntan mucho, pero pruebas hemos visto pocas", añade López. El presentador, además, cuenta que al llegar al centro penitenciario Ábalos y Koldo recibieron "un preservativo". "A mí, para un hombre del furor de Ábalos, con solo dos vis a vis al mes... me parece poco", afirma, "este hombre necesita una jornada de puertas abiertas".

