Iñaki Urrutia critica la forma de bailar salsa de Lady Gaga en el Halftime Show de la Super Bowl, en vídeo

El zapeador indica considera que la cantante neoyorquina fue la única que cantó en la final de la Super Bowl, pero que no bailó. No te pierdas la reacción de sus compañeros ante tal afirmación.

Este domingo se celebraba la final de la Super Bowl y el gran protagonista fue Bad Bunny gracias a su actuación de medio tiempo. Quique Peinado cuenta que para todos aquellos que no hablen castellano, "hay una palabra clave que tenéis que conocer: ey".

El zapeador presenta un vídeo en el que se recopilan todos los 'ey' que ha pronunciado el cantante durante su show en la Super Bowl. El vídeo ha sido publicado por la cuenta de 'X' AlertaNews24.

"No sé si lo del 'ey' es una muletilla o a lo mejor es que llevaba el calzoncillo demasiado apretado", señala Cristina Pedroche. Dani Mateo aprovecha para reprochar a Iñaki Urrutia que ha dicho que le da vergüenza la forma de bailar salsa de Lady Gaga.

"Que todos le hemos visto bailar", dice Dani. "Es una broma de mal gusto, efectivamente", añade Isabel Forner. "De los tres que salieron la que cantaba era ella", responde Iñaki, "pero... ¿bailar?". "Pues enséñale", dice Dani. "No, yo no sé salsa, por lo tanto, no lo hago", dice Urrutia.

