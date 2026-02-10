Peinado, tras ver el encuentro de Sánchez con los vecinos de Villanueva de la Reina: "Sabe Dios que salió con un táper de croquetas"

El presidente del Gobierno visitó Villanueva de la Reina tras el paso de la borrasca Marta. Allí habló con vecinos afectados por las lluvias y protagonizó un momento cercano y divertido que rápidamente se hizo viral en redes sociales hoy.

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Villanueva de la Reina, en Jaén, uno de los municipios más afectados por las intensas lluvias que dejó la borrasca Marta a su paso por la península.

Durante su recorrido por el pueblo, Sánchez quiso saludar a varios vecinos y escuchar de primera mano cómo estaban viviendo la situación. Entre los saludos, se encontró con una mujer que, al verlo, se mostró preocupada por su aspecto y le dijo: "Come un poquillo, que estás muy delgado".

Las imágenes no tardaron en circular y llegaron hasta el programa Zapeando. Allí, Quique Peinado bromeó sobre el momento: "Sabe Dios que Pedro Sánchez salió de ese pueblo con un táper de croquetas". A lo que añadió entre risas: "Le ha faltado decir 'a ver si vienes más, que no nos visitas nunca Pedro".

Por su parte, Dani Mateo también comentó la escena con humor: "Claro… si es que el hombre hasta las cinco a veces no come y muchas veces ni come".

