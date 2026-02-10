¿Puede la calefacción facilitar la circulación de virus en casa? Boticaria García te lo explica en este vídeo

Boticaria García explica en Zapeando cómo la calefacción y los ambientadores pueden afectar a nuestras defensas. La farmacéutica detalla qué ocurre en la nariz con el aire seco y ofrece consejos sencillos para protegerse en casa durante los meses fríos.

Boticaria García visita una tarde más el plató de Zapeando para aclarar una duda muy común en invierno: si la calefacción influye o no en la circulación de virus dentro de casa.

La farmacéutica explica que la relación existe, aunque no directamente por el calor. "La respuesta es sí, pero no por el calor en sí, sino por lo que le hace a tus defensas", comenta 'Boti'.

Según detalla, el problema empieza en la nariz. "Hay una primera línea de batalla que tenemos en la nariz, en la mucosa nasal, que son los cilios, que son unos pelillos microscópicos". Estos pequeños pelos ayudan a expulsar virus y partículas del cuerpo.

⁣⁣Sin embargo, cuando el ambiente está muy seco por la calefacción, la mucosa se resiente. "Cuando el ambiente está muy seco por la calefacción, la mucosa se reseca y se agrieta y esos pelillos se quedan tiesos como si le hubieras puesto laca y dejan de barrer. O sea, no sacan los virus hacia afuera". Esto provoca que la nariz se convierta en una especie de "alfombra roja" para que los virus del resfriado o de la gripe entren en el organismo.

Además, Boticaria García también habla del uso de ambientadores y su posible impacto en la salud. "Pues sí, muchos lo que hacen es soltar compuestos orgánicos volátiles que irritan todavía más las vías respiratorias".

Por eso, la farmacéutica recomienda optar por alternativas más naturales, como "aceites esenciales naturales", y ventilar bien la casa antes de recurrir a ambientadores que pueden contener compuestos nocivos. Unos gestos sencillos que pueden ayudar a cuidar las defensas durante el invierno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.