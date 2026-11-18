Alberto Chicote, en el 13 aniversario de Zapeando, se encuentra ante el reto más difícil de su carrera: salvar un programa de televisión.

Hoy en 'Pesadilla en la Oficina' Alberto Chicote se enfrenta al reto de salvar un programa de televisión: Zapeando.

"¿Esto es así todo el rato?", Chicote "alucina pepinillos" con el set de Zapeando. "Lo peor es que (los colaboradores) están más graciosos aquí que en el programa", se queja Dani Mateo mientras el chef empieza a entender por dónde van los tiros del problema.

Su siguiente análisis, el guion. Chicote visita la redacción donde se "cocina" el programa, "donde los guionistas juegan a dar la receta del éxito, los chistes".

"Desde aquí huele a rancio" exclama Alberto al comprobar que los chistes de hoy son los de hace 20 años.

En esta ocasión, el chef se ve superado: "Mira que me he hecho con restaurantes, pero con esto es IM-PO-SI-BLE, no hay quien lo salve".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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