Aunque parezca mentira, muchas de las prácticas de las campañas políticas actuales ya se utilizaban hace más de 2.000 años. El arqueólogo Néstor Marqués visita Zapeando para descubrir sus curiosidades más sorprendentes.

En la Antigua Roma, las campañas electorales eran parte integral de la República, donde se votaba anualmente para elegir cónsules, una especie de presidentes. Con la llegada del Imperio, el emperador pasó a designar a los cónsules, aunque las elecciones municipales continuaron para elegir ediles y concejales. Las votaciones inicialmente eran de viva voz, pero se introdujo el voto secreto con tablillas. Las campañas incluían propaganda y obras públicas financiadas por los candidatos o sus patrocinadores, ya que los cargos no eran remunerados. La publicidad electoral se hacía con pintadas en las paredes, y existían prácticas engañosas similares a los 'deepfakes' actuales. La corrupción también estaba presente, con presidentes manipulando las fechas para alargar su mandato.

¿Cómo eran las campañas electorales en la Antigua Roma? El arqueólogo Néstor Marqués lo ha explicado en Zapeando, donde ha repasado cómo funcionaban los procesos electorales en aquella época. "Cuando hablamos de elecciones en la Antigua Roma tenemos que mirar especialmente a la época de la República, que era cuando se votaba anualmente para elegir a los cónsules, que era algo así como los presidentes", ha explicado.

Sin embargo, este sistema cambió con la llegada del Imperio: "Con la caída de la República y la llegada del Imperio, pasó a ser el emperador quien elegía a los cónsules cada año". Aun así, las elecciones no desaparecieron por completo, ya que "lo que sí se mantuvo durante todo el Imperio eran las elecciones en los municipios, donde se elegían lo que en la actualidad son los ediles y los concejales".

Los cargos y sistemas de organización son solo algunas de las decenas de cosas que las democracias actuales han heredado de aquella época. Inicialmente se votaba de viva voz, pero en el 1.139 a.C se instauró un sistema de voto secreto mediante tablillas que se introducían en una urna.

Además de esto, incluso existían dinámicas parecidas respecto a campañas, propaganda electoral e incluso la forma competitiva en que los candidatos se relacionaban. Durante la intervención del arqueólogo sólo se ha encontrado una diferencia evidente entre ambas épocas: los cargos no estaban remunerados y podían llevar asociados gastos personales.

¿Qué pasaba con los debates? ¿Existían?

Las campañas electorales de la época era muy distintas a las actuales. Por empezar con la vestimenta, los candidatos se vestían con una 'toga cándida', de ahí la palabra, y "se limitaban a ir por la calle saludando". Pero no iban solos, iban con un esclavo, al que llamaban "nomenclátor", que iba registrando los nombres de los votantes que se encontraban.

No había discursos. "Los candidatos abrían la boca lo menos posibles", bromea Marqués. Y añade lo que sí que se hacía: pagaban obras públicas, juegos, espectáculos en el anfiteatro, etc. "Sólo se podían presentar los que tenían todo el dinero del mundo para pagar esas campañas o los que tenían detrás a gente que les apoyaba económicamente", resume.

Sobre la publicidad electoral, el arqueólogo confirma que existía. Hay registros en ciudades como Pompeya con pintadas en las paredes donde se pedía el voto del electorado. Sin embargo, era obligatorio que estos mensajes los pusieran cuadrillas profesionales ajenas a los candidatos, por lo que muchas veces se hacían por la noche, a la luz de las velas.

Así eran los 'deepfakes' primitivos

Otra cosa que no cambia, es que los candidatos peleen entre ellos para intentar rascar algunos votos. Según el arqueólogo, en aquella época aparecieron los primeros 'deepfakes'. "Se han encontrado peticiones de voto falsas para varios candidatos firmadas, supuestamente, por ladrones, maleantes, borrachos e incluso prostitutas", explica.

No es posible saber si eran bromas de la época, pero añade que hay carteles tan curiosos como el de Isidoro, un candidato que pedía el voto por "ser el mejor practicando sexo oral a las mujeres de toda la ciudad".

Incluso la corrupción era parecida. Los presidentes tenían un "truco" para perpetrarse en el poder más de una legislatura, es decir, más de un año. Al no haber calendarios establecidos, los pontífices, que adecuaban el año a las estaciones, podían jugar con las fechas para que el año durase un poco más.

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