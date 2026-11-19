María José Gómez y Verdú comparte en Zapeando algunos consejos de protocolo para el desayuno y está totalmente en contra de llenar la cama de migas: "La cama es para dormir y las otras guarradas que no sean comer".

Hoy María José Gómez y Verdú nos da consejos de protocolo para el desayuno, entre ellos cómo comer un cruasán de forma elegante.

A propósito de esto, la experta en protocolo da su opinión sobre algo tan romántico como llevar el desayuno a la cama: "A mí me parece una guarrada", afirma rotunda.

María José no está para nada a favor de "llenar la cama toda de migas" y defiende que "hay otro lugar donde uno puede desayunar de forma relajada, como es una mesa, y sentarse en una silla".

La cama, sentencia la experta, se queda para "dormir y las otras guarradas que no sean comer".

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