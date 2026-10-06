Víctor Hernán lo cuenta todo de la artrosis, en vídeo: cómo se produce, cuáles son sus síntomas y qué hacer para mejorarlos

El fisioterapeuta de Zapeando nos muestra, rodilla de vaca mediante, cómo se produce la artrosis, qué zonas son más proclives a sufrirla y qué dicen los estudios y ensayos sobre las mejores formas para mejorar la calidad de vida.

El fisio Víctor Hernán habla hoy de la artrosis y explica que, aunque lo habitual es que aparezca a mediados de los 50 y "aumenta muchísimo con la edad", también se están viendo casos precoces en personas de 30 o 40 años a causa de lesiones previas, obesidad o factores mecánicos.

Para explicar qué es exactamente esta enfermedad, Víctor se ayuda de una auténtica rodilla de vaca, que es prácticamente igual que la de un humano. Con ella, señala que la artrosis se produce por una degeneración del cartílago que lleva a que la rodilla se mueva peor, empiece a afectar a todo su ecosistema de alrededor "y ahí empieza el problema".

De este modo, apunta que no es el cartílago lo que duele, sino la cápsula, el ligamento y los tendones. Víctor trae como ejemplo una rodilla porque, según un estudio, de los 550 millones de personas con artrosis, 350 son de rodilla.

¿Cómo se detecta?

Respecto a los síntomas de la artrosis, el fisioterapeuta habla de dolor relacionado por el movimiento o la carga, rigidez, pérdida de movilidad, crujidos o inflamación que dificulta realizar actividades diarias.

En sentido, señala que si en una persona de 45 años aparece un dolor articular relacionado con la actividad y una rigidez matutina de unos 30 minutos "podemos diagnosticar como un proceso de artrosis sin tener una radiografía".

¿Qué podemos hacer?

Si finalmente aparece la artrosis, Víctor señala que lo mejor que podemos hacer es controlar el peso, ejercicio y, a veces meditación. De este modo, explica que perdiendo entre el 5 y el 10 por ciento de peso "empieza a haber unos beneficios muy grandes".

También se recomienda ejercicio de fuerza y equilibrio. En este sentido, hay ensayos que dicen que se consiguen los mismos efectos haciendo ejercicio que con antiinflamatorios.

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