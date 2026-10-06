VÍDEO | Los tres ejercicios de Víctor Hernán para vencer a la artrosis y recuperar movilidad: de la isometría a la 'sentadilla guiada'

El fisio Víctor Hernán comparte tres ejercicios fundamentales para mejorar los síntomas de la artrosis, recuperar la movilidad, ganar fuerza y, de paso, vencer a la kinesiofobia, o miedo al movimiento por creer que va a doler.

Víctor Hernán nos habla hoy sobre la artrosis y comparte algunos ejercicios prácticos que podemos hacer para mejorar los síntomas.

Uno de los más básicos es la isometría, que es tan sencillo como tumbarnos y poner una toalla enrollada debajo de la rodilla y contraer el cuádriceps. El fisio explica que habría que hacer tres series de 15, donde durante cinco segundos contraemos y otros cinco relajamos.

De cara a recuperar la movilidad perdida, también tumbados, colocamos una toalla debajo de la rodilla y con ayuda de las manos, tiramos hacia arriba para flexionar la pierna. De este modo, se vence la kinesiofobia, o miedo al movimiento por creer que nos producirá dolor. En este caso, apunta que con dos o tres series de diez "nos va a venir tremendamente bien para empezar a lubricar otra vez la rodilla".

Si también queremos estar fuertes, está la llamada "sentadilla guiada", donde pondríamos unas toallas en una silla para que la articulación no genere tanta palanca. Así se trabajan cuádriceps y glúteo, "musculatura fundamental para tener una estabilidad de rodilla".

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