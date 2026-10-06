VÍDEO | El homenaje con IA a Messi por su retirada de la selección que le reúne con Maradona: "Parece que se ha muerto y ha ido al cielo"

Hoy se celebra el último partido de Leo Messi con la selección argentina y el '10' está recibiendo todo tipo de homenajes, entre ellos uno generado por inteligencia artificial que le reúne con Maradona.

Argentina ya se prepara para la despedida de la selección de Leo Messi, que hoy vivirá su partido de homenaje en Buenos Aires. Su ciudad natal, Rosario, ha celebrado el momento con una enorme camiseta argentina con el 10 de Leo y la palabra 'gracias' que, para Miki Nadal, "debe verse hasta desde la Estación Espacial".

Sin embargo, uno de los homenajes más bonitos al '10' de Argentina se lo han hecho en las redes, donde le han dedicado un vídeo con inteligencia artificial en el que Messi se encuentra en el túnel de vestuarios con viejos compañeros, como Ángel Di María, el 'Kun' Agüero y hasta el mismísimo Maradona.

"Dicen que uno es mejor que yo. Lo estoy midiendo", le dice el 'Pelusa' a Messi, que le responde a Diego que el mejor sigue siendo él. "Es muy bonito, pero más que retirarse de la selección parece que se ha muerto y ha ido al cielo con Maradona", reacciona Isabel Forner. "Es el siguiente ascenso que le queda", comenta Dani Mateo.

El rival de este partido tan especial será la selección africana de Benin. Uno de sus jugadores, el ex del Rayo Vallecano Mohamed Tijani, admitía a la televisión argentina que no hay muchos planes de defender a Messi. "Ya puestos que salgan sin portero y le den tres balones a Messi", comenta Nacho García".

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