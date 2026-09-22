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¿Cómo nos ayudan los glúteos al hacernos mayores? El fisioterapeuta Víctor Hernán lo cuenta, en vídeo

El fisioterapeuta explica que, por ejemplo, estos músculos nos ayudan a levantarnos o a caminar. Descubre en qué más procesos participan en el vídeo principal.

El fisioterapeuta explica que, por ejemplo, estos músculos nos ayudan a levantarnos o a caminar. Descubre en qué más procesos participan en el vídeo principal.

El fisioterapeuta Víctor Hernán visita Zapeando para hablar sobre aquellos músculos que debemos ejercitar para envejecer mejor. Un ejemplo son los glúteos. Hernán indica que debemos distinguir entre glúteo mayor, medio y menor.

"El mayor nos ayuda a levantarnos, a subir escaleras o caminar, el medio y menor ayudan a estabilizar la pelvis cuando nos apoyamos sobre una sola pierna", señala. Así, como explica, al caminar se va dando pasos sobre una pierna y la otra y, por ese motivo, "es fundamental tener estabilidad y equilibrio".

Hernán pone como ejemplo los cortavientos de las tiendas de campaña. "Esos serían los glúteos medios que nos estabilizan dando pasos", indica, "que la pelvis esté en su justa medida para no caernos". El fisioterapeuta indica que "estos músculos abductores están directamente relacionados con menor riesgo de caídas".

El fisioterapeuta señala que, por ejemplo, para los mayores "una caída nos podemos romper como un cristal, y eso es peligroso".

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