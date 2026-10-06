Francisco Cacho avanza el tiempo para el puente del 12 de octubre y alerta de un viernes especialmente frío

El meteorólogo detalla la previsión para este martes, con avisos por lluvias y tormentas activados en 13 comunidades autónomas, y pide especial precaución en las zonas con aviso naranja, entre ellas Galicia, Asturias, la zona centro y Barcelona.

Francisco Cacho avanza en Zapeando el tiempo para los próximos días y muestra el mapa de avisos para este martes 6 de octubre, con alertas activadas por lluvias y tormentas en 13 de las 17 comunidades autónomas. El meteorólogo pone el foco especialmente en las zonas con aviso naranja y avanza cómo evolucionará la situación de cara al puente.

"Va a llover en gran parte del país", explica Cacho, que señala que los avisos afectan a buena parte del territorio. Según apunta, solo se libran Cantabria, Euskadi, la Región de Murcia y Baleares.

El meteorólogo pide especial precaución en las zonas con aviso naranja, entre ellas Galicia, Asturias, la zona centro, Toledo, Cáceres y los Pirineos, además de Barcelona, donde los avisos naranjas volverán a activarse durante la tarde.

¿Qué tiempo hará durante el puente?

La previsión cambia a medida que avanza la semana. "A partir de hoy van a ir a menos las lluvias", explica Cacho. Para este miércoles todavía quedan avisos en el Cantábrico y el este peninsular, mientras que después las precipitaciones quedarán más concentradas en el norte.

De cara al puente del 12 de octubre, el meteorólogo apunta a un escenario mucho más estable: "En cuanto a lluvias, parece que va a ser seco". Según avanza, entre el viernes, el sábado, el domingo y el lunes lloverá poco y en pocas zonas.

Aunque las lluvias irán remitiendo, el descenso de las temperaturas será uno de los protagonistas de los próximos días. "El viernes será uno de los días más fríos de los últimos meses", advierte el experto.

En el norte, las temperaturas máximas apenas superarán los 15 grados. En Madrid, la máxima del viernes se quedará en torno a los 18 grados, mientras que Sevilla, que registrará las temperaturas más altas del país, alcanzará como máximo los 30 grados.

Sobre las mínimas, Ávila amanecerá el viernes con solo 2 grados, mientras que Madrid con 7 y Sevilla con 17 grados. A partir de entonces, las temperaturas comenzarán a recuperarse poco a poco.

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