Francisco Cacho explica qué hacer si una inundación te sorprende dentro del coche: "Mantener la calma y desabrocharnos primero el cinturón"

Tras algunos virales de las lluvias torrenciales en L'Hospitalet de Llobregat, Francisco Cacho detalla en Zapeando una serie de recomendaciones para intentar salir del vehículo si nos vemos sorprendidos por una inundación.

Las fuertes lluvias han dejado importantes inundaciones en Barcelona y sus alrededores. En Zapeando, Miki Nadal muestra las imágenes de un coche y un peatón que, pese a las recomendaciones, intentaron atravesar una zona inundada bajo un puente en L'Hospitalet de Llobregat. Ante estas situaciones, Francisco Cacho explica qué debemos hacer si el agua nos sorprende dentro del vehículo.

"Con un centímetro de agua en el suelo comienza ya el aquaplaning", explica el meteorólogo, advirtiendo que el vehículo puede empezar a perder adherencia incluso circulando a velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Según detalla Cacho, cuando el agua alcanza los 15 o 20 centímetros, llegando aproximadamente hasta media rueda, "la dirección se aligera y empiezas a perder el control". El siguiente nivel de peligro llega cuando el agua alcanza los 30 centímetros. "Empieza el nivel de admisión: entra agua en el motor y se para", explica el experto.

Pero el escenario más peligroso llega cuando el agua alcanza entre 40 y 50 centímetros sobre la superficie. Es entonces cuando comienza el "nivel de flotabilidad": "El vehículo se despega del suelo y queda a merced de la corriente, que es capaz de mover y arrastrar el coche", advierte.

¿Qué hacer si el agua nos sorprende dentro del coche?

Ante esta situación, Cacho da una serie de recomendaciones para intentar salir del vehículo. Si el agua alcanza más de media rueda, lo primero es "mantener la calma y desabrocharnos primero el cinturón".

Después, si es posible, hay que intentar salir por la ventanilla. "Si no podemos bajarla, intentar romperla con un objeto punzante", explica. Y si tampoco fuera posible escapar por la ventanilla, el meteorólogo señala que habría que intentar salir por la puerta, "siempre intentando abrirla a favor de la corriente".

Una vez fuera del vehículo, Cacho recomienda subir al techo del coche, donde seremos más visibles mientras esperamos la llegada de los servicios de rescate: "Ahí eres más visible y espera a que te rescaten", concluye.

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