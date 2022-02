Dani Mateo presenta a los zapeadores que le acompañan en este programa en la mesa del plató de Zapeando. En ese momento, el presentador destaca el look de una de las zapeadores: Valeria Ros.

Pero, ¿qué le pasa al look de la vasca? "Vas muy royal", destaca Maya Pixelskaya mientras que Quique Peinado le pregunta directamente si quiere entrar en ese mundo al ver su increíble look azul eléctrico con hombros al aire. "Me gusta más la aristocracia", destaca la zapeadora, que afirma que le gusta "lidiar con esta gente y jugar al ajedrez". Puedes ver el momento y el look de Valeria Ros en el vídeo de arriba.