Nacho García reacciona al ver a Pipi Estrada decir que su infancia fue "bonita" con Franco: "Cómo le gusta meterse en jardines"

Pipi Estrada lleva a un nuevo nivel la polémica por los cánticos de "¡Franco, Franco!" a Mastantuono y asegura que "tuve una infancia muy bonita con Franco". La reacción de Nacho García, en este vídeo.

Al hilo de la polémica por los cánticos en el Bernabéu de "¡Franco, Franco!" al nuevo fichaje del Real Madrid, Franco Mastantuono, Pipi Estrada anoche en 'El Chiringuito' echaba más leña al fuego.

"Yo tuve una infancia muy bonita con Franco", afirmaba el periodista deportivo, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde sostiene que él vivía en Gijón durante aquellos años y "no había paro".

Sin embargo, negaba rotundamente ser franquista ante las preguntas de Josep Pedrerol, que no tardaba en dar por zanjado el asunto.

"¡Madre mía, cómo le gusta a Pipi meterse en jardines!", reacciona alucinado Nacho García, que asegura que Estrada "está a un paso de que le nombren director del Jardín Botánico".

