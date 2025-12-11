Timothée Chalamet y Kylie Jenner reaparecen combinando 'look butanero': "Parecen dos del Popeyes que te van a servir el pollo"

Thimothée Chalamet y Kylie Jenner acallaban los rumores de ruptura en la premiere de la última película del actor, 'Marty Supreme', donde se les pudo ver muy acaramelados y extremadamente conjuntados.

Ante los rumores de una posible ruptura, Timothée Chalamet y Kylie Jenner reaparecían juntos en la premiere de la última película del actor, 'Marty Supreme'.

Lo hacían muy acaramelados y, además, conjuntados de naranja "butanero". "Parecen dos del Popeyes que te van a servir el pollo en cualquier momento", comenta Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas.

Una tendencia que no termina de convencer a Isabel Forner, que no ve que eso de que las parejas vayan tan conjuntadas. Dani Mateo, por otro lado, recomienda vestir siempre igual a las niñas si son gemelas "que dan un miedo que te cagas".

Timothée y Kylie no son pioneros en esto de combinar el vestuario, pues ya lo hicieron antes David y Victoria Beckham, que se casaron de morado, o Britney Spears y Justin Timberlake, compartiendo "lookazo" vaquero.

