¿Tienen relación las intensas lluvias con los terremotos? Francisco Cacho lo aclara en este vídeo: "El agua no produce terremotos"

Tras el intenso temporal que ha dejado la borrasca Marta en España, algunas zonas del país han notificado varios seísmos. Es el caso de Cádiz y Málaga. En esta última provincia, una de las principales calles de Setenil de las Bodegas ha sufrido un socavón debido a la acumulación de lluvia.

Ante esta situación, desde Zapeando, el meteorólogo Francisco Cacho ha explicado si existe o no relación entre las lluvias y los terremotos. "Este fin de semana hemos tenido más de 20 terremotos en esa zona de Andalucía. El más fuerte ha sido de magnitud 3,6 en Jimera de Líbar en Málaga y esta misma mañana en Cortes de la Frontera, también en Málaga, uno de 3,1", informa el meteorólogo.

Cacho es claro al respecto: "Hay que aclarar que el agua no produce terremotos", y añade que esas zonas de Andalucía tienen "mucha actividad sísmica". Además, recuerda que "en los terremotos profundos (la lluvia) no tiene nada que ver", añade el colaborador.

Sin embargo, matiza que "si que es verdad que los terremotos superficiales no se producen por el agua, pero sí que pueden favorecer". Es lo que llamamos hidrosismo", apunta Francisco Cacho. Y concluye: "El agua al entrar por la roca ejerce presión entre las rocas, las lubrica y eso hace que tenga mucha tensión y necesiten menos energía para generar un terremoto", explica Francisco Cacho.

