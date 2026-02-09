VÍDEO | Francisco Cacho adelanta el tiempo para este fin de semana: "Tendremos un 'finde' seco y con solecito"

Ahora

Las lluvias marcarán la semana en gran parte de España, con avisos activos en casi todas las comunidades. Galicia será la zona más afectada, mientras los expertos adelantan nuevas borrascas, posibles desbordamientos y una pequeña tregua con sol prevista pronto.

Francisco Cachoha visitado una tarde más el plató de Zapeando para avanzar el tiempo de la semana. El experto explica que mañana, miércoles 10 de febrero, hasta 14 Comunidades Autónomas, excepto Madrid, Canarias y La Rioja, "tienen activados los avisos por lluvias, tormentas, viento y oleaje".

El meteorólogo avisa de que las precipitaciones serán casi generales, aunque el mayor impacto se espera en el norte. "Va a llover en casi toda la península, pero donde más va a ser en Galicia. Allí están activados los avisos naranjas y pueden caer otros 80 litros por metro cuadrado. Lo peor, el río Miño, porque ya está desbordado y va a seguir subiendo", alerta Francisco Cacho.

Según señala, esta semana seguirán llegando borrascas, por lo que continuará el tiempo inestable. "Las borrascas no parecen tan grandes y a priori dejarán menos lluvias. Además, hay algo muy bueno para los andaluces: va a llover, pero no van a ser los más golpeados. En esta ocasión las borrascas van a llegar por el norte y lo peor se lo va a llevar Galicia, donde pueden caer esta semana más de 300 litros por metro cuadrado", adelanta Francisco Cacho.

Aun así, también deja un mensaje positivo. Cacho asegura que todo apunta a que "el fin de semana deja de llover" en varias zonas del país. "Parece que tendremos un 'finde' seco y con solecito", estima.

