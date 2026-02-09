VÍDEO | Quique Peinado al ver el berrinche del hijo de una medallista: "Va a cambiar la medalla por un año de niñera gratis"

La patinadora italiana Francesca Lollobrigida abrió el medallero olímpico con un oro histórico en los 3.000 metros. Lo celebró en su cumpleaños, pero una divertida escena con su hijo durante una entrevista terminó robándose todas las miradas del público.

Los Juegos Olímpicos de Invierno ya tienen a sus primeros medallistas. Es el caso de la italiana Francesca Lollobrigida, que se ha proclamado campeona olímpica en patinaje de velocidad en los 3.000 metros. Además, suma a su palmarés un récord olímpico, tras parar el crono en 3:54.28. Todo esto ocurrió, además, el mismo día en que cumplía 35 años.

Una jornada perfecta para la deportista, aunque su celebración tuvo un giro inesperado. Su hijo acaparó la atención durante una entrevista, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a la noticia. El pequeño protagonizó una breve rabieta y terminó robándole el protagonismo a su madre.

Las imágenes no tardaron en provocar comentarios en redes y en televisión. "Espera que Francesca no cambie la medalla por un año de niñera gratis", comentó Quique Peinado tras ver el momento. Además, añadió que la deportista "patina para que no la atrape" su hijo.

Por su parte, Dani Mateo también reaccionó entre risas: "Menudo diablo de Tasmania tiene Francesca en su casa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.