Necko Vidal opina sobre la actuación de Lady Gaga con Bad Bunny en la Super Bowl: "Ella parece una divorciada bailando"

"Lady Gaga baila muy bien, pero no esto. Se nota que le han dicho 'un paso para un lado, un paso para el otro' y la tía se ha ceñido a eso", comenta Necko Vidal sobre la aparición sorpresa de la cantante en el show de Bad Bunny en la Super Bowl.

Uno de los momentos que más han dado de qué hablar del show de Bad Bunny en la Super Bowl fue la aparición sorpresa de Lady Gaga, que cantó con el flamante ganador del Grammy una versión salsera de 'Die With a Smile'.

Un "temazo" que hace que María Gómez se venga muy arriba en el vídeo sobre estas líneas, pero que no terminó de convencer a Necko Vidal: "Lady Gaga es muy buena en lo suyo, pero parece un poco una divorciada bailando".

El experto en música de Zapeando opina que la cantante "baila muy bien, pero no esto" y que en su actuación con Bad Bunny "se nota que le han dicho 'un paso para un lado, un paso para el otro' y la tía se ha ceñido a eso".

Más allá de eso, Necko se fija en el contexto de su actuación, pues "entra en medio de una boda latina en pleno campo", con un vestido azul, una flor roja y la versión salsera de unos de sus 'hits': "No hay un statement más grande que esto", afirma.

Además, Necko apunta que la boda que se celebró durante el show, según fuertes del evento, "habría sido legal".

