VÍDEO | María José Gómez y Verdú analiza los outfits de la familia real española en Palma

La experta en protocolo y etiqueta no duda en mojarse para hablar de los looks desenfadados que han lucido los 'royals' españoles.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía han llevado a cabo su tradicional posado veraniego en Palma. Todos lucían unos looks más desenfadados, pero ¿qué opina María José Gómez y Verdú sobre los mismos?

La experta en protocolo es muy clara y considera que, excepto la reina Letizia y la emérita, el resto iban "muy informales". "El rey, con la guayabera azul combinada con el pantalón gris, siempre que va informal no va bien", indica, "siempre debería ponerse formal".

En cuanto a la princesa y la infanta, "iban un poco como irías a un concierto de este de la casita", añade María José. "Qué bien elige las palabras para no decir 'es una vergüenza cómo iban'", comenta Nacho García.

"Iban muy alternativas", añade la experta en protocolo. Maya Pixelskaya, al escuchar esa afirmación, comenta: "¿Qué pensará de mí María José?". "Qué tú no eres infanta", responde Quique Peinado.

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