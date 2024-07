Como informa Dani Mateo, "cada vez hay más playas que imponen normas y sanciones para mantener la paz, el orden y la higiene". Miki Nadal explica que, por ejemplo, en algunas playas de Galicia, Málaga o Murcia ponen multas por "hacer pis en el mar". "¿Como saben que un bañista está yendo al baño y no dándose uno", añade el zapeador. Las sanciones pueden ascender hasta los 750 euros.

En Tossa de Mar, Girona, una ordenanza prohíbe desde 2009 tener sexo en la playa. Como indica Ares Teixidó, "la multa oscila entre los 600 y los 1.800 euros". "Si no la pagáis es que no so queréis tanto", apunta Dani.

Víctor Elías, por su parte, afirma que "puede ser tan malo pasarse de guarro como de limpio en la playa" ya que no está permitido usar champú en las duchas e, incluso, en algunos lugares imponen multas de hasta 750 euros por ello.