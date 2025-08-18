Dejan a sus hijas sin croquetas para darles una lección: "Cada vez que las llamábamos para cenar y no venían, nos comíamos una"

El usuario de X @ajjjmmed se ha hecho viral por la lección de "respeto" que le han dado su mujer y él a sus hijas al comerse ambos todas las croquetas que había para cenar. Y es que las niñas tardaron demasiado en acudir a la mesa tras ser llamadas.

¿Padre o héroe? Es la pregunta que nos surge al ver la lección que este hombre (@ajjjmmed en X) y su pareja le han dado a sus hijas. "Aquí había 12 croquetas", explica tras compartir en esta red social la fotografía de un plato vacío. Una publicación que se ha hecho viral y que no ha tardardo en llegar al plató de Aruser@s.

"Cada vez que llamábamos a las niñas para cenar y pasaban dos minutos sin que vinieran, mi mujer y yo nos comíamos una cada uno", dice desvelando el 'modus operandi' de esta operación.

Así, hasta que se las comieron todas y las niñas no probaron ni una sola. "Les hemos enseñado lo que llamamos educación y respeto", sentencia.

"A mí me hacen eso y no vuelvo a hablarle en la vida", confiesa en el plató del programa de laSexta Hans Arús poniéndose en el lugar de las chicas. "Es que siempre pasa lo mismo, que Angie me decía que lo pusiera en pausa, cuando ya le expliqué mil veces que era una partida online, que no la podía pausar", dice desvelando el motivo real de su enfado, el pique con su madre, Angie Cárdenas. "Es que es muy cachondo, porque él se queja con eso y no dice nada de que cuando salíamos de la pollería ya se había comido la mitad de las croquetas", le acusa su hermana, Tatiana Arús.

Desde ese momento, se desata la guerra en plató. Arús contra Arús.

