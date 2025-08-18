La reacción de Alfonso Arús a la táctica del "McFlurry romántico" de un joven para ligar: "Absurdo"

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús alucina con la estrategia de un joven que se dejó 300 € en McFlurrys en un McDonald's solo para impresionar a una chica.

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús presentó el viral de un joven que rozó lo surrealista. Se trata de '@gianlucagen97', un creador de contenido de TikTok que cuenta cómo en 2019 tuvo un flechazo en un McDonald’s.

Para lograr tener la atención de la joven, el chico pensó en un plan "sin fisuras": pedir 100 McFlurrys con el objetivo de repartir helados entre todo el mundo y llegar hasta la mesa de la chica.

"Se emociona mucho pero finalmente no consiguió nada con la chica", avanzó Hans Arús, a lo que Angie Cárdenas respondió: "Bueno, tienes una amistad por 300 euros". "Es absurdo", bromeó Alfonso Arús.

